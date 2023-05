Roma Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Mourinho sorprendono

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 06/05/2023

Roma Inter sta per iniziare. Simone Inzaghi ha annunciato la formazione ufficiale dell’Inter per la partita contro la Roma dell’ex tecnico nerazzurro, José Mourinho. Il match è cruciale per entrambe le squadre, dato che entrambe puntano a un posto in Champions League.

In porta ci sarà il giovane Onana, mentre in difesa Inzaghi ha scelto Darmian, Acerbi e Bastoni come centrali. A centrocampo, il tecnico nerazzurro ha optato per il solito 3-5-2 con Dumfries e Dimarco come esterni. In mezzo al campo Barella e Brozovic al centro e Calhanoglu.

Roma Inter, formazioni ufficiali: sorprese in attacco

In attacco, la coppia d’attacco per l’Inter sarà formata da Lukaku e Correa, entrambi pronti a sfidare la difesa giallorossa. La formazione scelta da Inzaghi sembra dunque mirare a una maggiore solidità difensiva, senza però rinunciare all’attacco.

Mourinho, invece, ha scelto un 3-5-1-1, con Rui Patricio in porta, Mancini, Cristante e Ibanez in difesa, Zalewski, Camara, Matic, Bove e Spinazzola a centrocampo e Pellegrini dietro la punta Belotti. Sarà una partita molto combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere i tre punti e mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.