Inter, Mkhitaryan carica la squadra prima della Roma: l’armeno non vuole distrazioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2023

Inter, Mkhitaryan parla prima della partita. Quella che andrà in scena allo stadio Olimpico tra pochi minuti sarà una sfida fondamentale per la squadra nerazzurra. La partita contro la Roma rappresenta un crocevia importantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League, dal momento che la squadra di Josè Mourinho è una delle concorrenti per il quarto posto.

Le insidie sono dietro l’angolo. Il derby Champions potrebbe condizionare i giocatori nerazzurri e questo non deve accadere perchè oggi i tre punti sono obbligatori. Intanto, prima della partita, Henrick Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Mkhitaryan: “Ci aspettiamo una partita difficilissima, sappiamo che la Roma è molto forte anche se ci sono assenti. Sappiamo la loro forza, ma siamo pronti a vincere questa partita. Pensiamo alla partita di oggi, poi penseremo al Milan. Dobbiamo essere concentrati al 100% e fare del nostro meglio per vincere oggi. Ogni partita si gioca 90′ ed è diversa dalle altre, oggi dobbiamo fare del nostro meglio”.