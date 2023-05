Inter, Lukaku verso l’addio? L’attaccante ha scelto: cosa filtra sul suo futuro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 06/05/2023

Inter che continua a monitorare la situazione legata al bomber belga. Romelu Lukaku, l’attaccante belga dell’Inter, avrebbe ribadito la sua volontà di restare con la squadra nerazzurra nonostante una stagione complicata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Lukaku avrebbe confermato la sua disponibilità a ridurre il suo ingaggio per rimanere all’Inter.

Tuttavia, per l’Inter, il riscatto di Lukaku non sarebbe sostenibile. Soprattutto se la squadra non si qualificasse per la prossima Champions League. L’Inter dovrebbe pagare circa 8 milioni di euro per un altro prestito oneroso. Pertanto, la partita contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:00 (qui le ultimissime), potrebbe rappresentare un crocevia importante per l’Inter e per il futuro di Lukaku.

Inter, Lukaku ha le idee chiare: l’ultima parola ai nerazzurri

La partita di oggi sarà un’occasione importante per l’ex Chelsea per dimostrare la sua importanza per l’Inter. Ma soprattutto per convincere i dirigenti a fare uno sforzo per il suo riscatto. Lukaku ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria dello Scudetto dell’Inter nel 2021, ma la sua stagione attuale è stata più difficile.

Sebbene l’Inter possa aver bisogno di fare tagli all’organico per ridurre i costi, Big Rom sembra essere uno dei giocatori che il club non può permettersi di perdere. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione del giocatore belga e dell’Inter nelle prossime settimane.