Porto-Inter, quanti ballottaggi per Inzaghi! La probabile di domani

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2023

Porto-Inter, i nerazzurri si giocano tanto domani sera. La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà di quelle toste. Il Porto di Sergio Conceicao, già all’andata, e nonostante la sconfitta, si è dimostrato avversario rognoso che sa stare bene in campo e che non ha paura di affrontare avversari dal grande blasone.

Ecco perchè, in vista di domani sera, Simone Inzaghi dovrà apportare tutti gli accorgimenti del caso per portare a casa la qualificazione ai quarti. Soprattutto visto l’andamento in trasferta dei nerazzurri ed il momento di crisi, non bisognerà minimamente sottovalutare l’avversario nonostante il piccolo vantaggio iniziale.

Porto-Inter, partita da cardiopalma per i nerazzurri: Inzaghi alle prese con tanti ballottaggi per la sfida

Dunque, i nerazzurri, domani, non potranno permettersi cali di concentrazione. Qualificarsi, oltre che per il blasone, sarebbe molto importante anche per motivi di bilancio. Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sono tanti dubbi che ha in mente Inzaghi. In porta tornerà sicuramente Onana, così come giocherà Dimarco visto l’infortunio di Gosens.

Dietro saranno confermati Acerbi e Bastoni, con il ballottaggio tra Skriniar e Darmian che vede in vantaggio quest’ultimo viste le non perfette condizioni dello slovacco. In mezzo, Dumfries agirà sulla destra, Brozovic andrà in panchina e Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella formeranno il terzetto titolare. In avanti, inamovibile Lautaro, Dzeko dovrebbe vincere il ballottaggio su Lukaku.

Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate. Inzaghi si gioca molto, sia in termini di blasone di squadra, sia per quanto riguarda il suo futuro sempre più in bilico sulla panchina nerazzurra.