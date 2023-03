Supercoppa Italiana, rivoluzione nel format: arriva la modalità ‘alla spagnola’

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2023

Supercoppa Italiana, arriva la rivoluzione nel format della competizione. La notizia era già stata sibilata qualche tempo fa, adesso c’è anche la conferma. La prossima Supercoppa Italiana avrà un nuovo format. Infatti, il trofeo, verrà assegnato dopo due semifinali e la finale. Dunque, parteciperanno ben quattro squadre.

La notizia arriva dal sito Calcio e Finanza, che ha anche descritto come verranno selezionate le due squadre. Parteciperanno le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia – quindi, in quest’ultimo caso, due tra Juventus, Inter, Cremonese e Fiorentina.

Questa nuova modalità, in questa stagione, è stata anche intrapresa dalla Liga Spagnola, in cui hanno partecipato quattro squadre (in tal caso è stato il Barcellona a portare a casa il trofeo).

Oltre a quanto descritto, è stato suggellato un accordo con l’Arabia Saudita per far giocare lì la competizione. L’accordo prevede che per due anni il trofeo verrà assegnato in Arabia. Successivamente ci saranno due anni di pausa, per poi ritornare nuovamente in Arabia.

Insomma, per l’Inter un occasione in più per puntare al secondo posto in classifica e per provare a raggiungere la finale di Coppa Italia – bisogna, in tal caso, superare la doppia sfida contro la Juventus.