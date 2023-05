Napoli-Inter, si va verso il riposo massiccio. Ecco chi scalpita

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/05/2023

Napoli-Inter è il match serale di domenica prossima. In casa dei neo campioni d’Italia i nerazzurri arrivano galvanizzati dalla conquista della finale di Champions League. Obiettivo sarà fare punti per staccare il pass per la prossima edizione della Champions ,ancora in forse.

Inzaghi però sa che il calendario fittissimo impone un forte turn over, anche perché già mercoledì sarà tempo di finale di Coppa Italia. All’Olimpico di Roma ad attendere i nerazzurri ci sarà la Fiorentina, anch’essa euforica per il successo a Basilea che le permetterà di giocarsi la finale di Conference League a Praga contro il West Ham.

Napoli-Inter, Inzaghi lancia De Vrij al centro della difesa. Gosens farà riposare Dimarco. In avanti ci sarà la LuLa

Come riporta Sky Sport sono attesi dei cambi in tutti i reparti. In difese dovrebbe finalmente rifiatare Acerbi per far spazio a Stefan De Vrij. L’olandese dovrebbe dirigere dunque il centro della difesa. Si dovrebbe cambiare anche in mezzo al campo dove Brozovic dovrebbe partire titolare accanto a Barella e Calhanoglu. A sinistra spazio a Gosens, con Dimarco che rifiaterà in panchina. In attacco dopo che spesso Inzaghi ha alternato la coppia Lautaro-Dzeko con quella formata da Luakku e Correa potrebbe mandare in campo proprio la LuLa. Dopo aver confezionato dunque il gol della sicurezza nel ritorno del derby europeo potrebbe spettare a loro trovare la chiave per il successo che potrebbe valere la matematica partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea.