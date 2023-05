Inter, senti Materazzi. L’eroe del triplete sa come portarla a casa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/05/2023

Inter, Marco Materazzi continua a sostenere ovunque la squadra nerazzurra.

Dopo aver visto il derby di ritorno dalla curva nord, insieme ai suoi tifosi e in compagnia di Wesley Snejder, l’ex difensore nerazzurro ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in vista dello scontro del Diego Armando Maradona di domenica sera.

Materazzi ha esordito in primis complimentandosi con il Napoli e la città di Napoli. «Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Il Napoli lo ha fatto superando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare».«Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Il Napoli lo ha fatto superando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare».

Inter, Marco Materazzi spiega che andare in finale di Champions esalta e ora i nerazzurri devono provare a vincerle tutte.

Matrix applaude poi quello che per lui è il simbolo della squadra ovvero capitan Giovanni Di Lorenzo che definisce “il capitano perfetto”. Il complimento più grande è che “se fosse arrivato dall’Argentina, lo avrebbero chiamato Zanetti”.

Poi focus sui nerazzurri che hanno appena conquistato il pass per la finale di Champions League a Istanbul. Per lui ora l’Inter deve vincerle tutte e spiega. «La Champions l’ho vinta e quell’anno più vincevamo e più volevamo vincere. Se vai in finale di Champions è chiaro che hai una spinta alle spalle ulteriore. Se arrivi a questo punto della stagione come sta l’Inter devi provare a vincerle tutte. Al di là della classifica che dice che l’Inter si gioca più del Napoli: è un discorso di motivazioni».