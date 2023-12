Napoli-Inter, il Maradona un tabù: la statistica impressionante a favore degli azzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/12/2023

Napoli-Inter, il Maradona rappresenta un tabù per i nerazzurri. Una partita complicatissima quella che domani sera, la squadra di Simone Inzaghi, dovrà affrontare allo stadio Diego Maradona contro il Napoli di Walter Mazzarri. Tanti i motivi per pensare che non sarà una passeggiata. In primo luogo, il tecnico dei partenopei, è anche un ex nerazzurro come molti ricorderanno.

Proprio sulla panchina dell’Inter arrivò il primo esonero della carriera dello stesso Mazzarri che vorrà vendicare questa macchia sul suo curriculum. Ma occhio anche alla ritrovata compattezza del gruppo azzurro, che è riuscito a vincere fuori casa contro l’Atalanta e ad affrontare a viso aperto una grande del calcio europeo come il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Un altro dato che non fa ben sperare è lo score dei nerazzurri allo stadio Maradona. Infatti, nelle ultime 17 partite giocate a Napoli, i nerazzurri hanno vinto soltanto una volta con Antonio Conte in panchina nella stagione precedente a quella dello scudetto. Per il resto, la statistica vede ben 10 sconfitte e 6 pareggi. Tra le squadre affrontate più di una volta, il Napoli è quella contro cui l’Inter ha la peggior percentuale di successi esterni (6%). Un dato impressionante e che deve far riflettere. Servirà la massima cura ad ogni dettaglio se si vorranno ottenere i tre punti.