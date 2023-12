Inter, Taremi resta una pista calda per gennaio. E per la fascia ‘decide’ Cuadrado

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/12/2023

Inter, si pensa anche al mercato di gennaio. Dopo il pareggio incredibile ottenuto in Champions League in casa del Benfica, la squadra di Simone Inzaghi lavora duramente sul campo per prepararsi al meglio ad un’altra insidiosissima trasferta come quella del Maradona contro il Napoli del neo-allenatore Walter Mazzarri. Una squadra che, con il cambio di guida tecnica, sembra aver ritrovato nuova linfa e nuova compattezza.

Proprio per questo, Inzaghi, dovrà preparare al meglio questa sfida scegliendo gli uomini più adatti e curando ogni minimo particolare. Per i nerazzurri, infatti, il Maradona, rappresenta un vero tabù e la vittoria manca addirittura dai temi di Conte in panchina. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, da dietro la scrivania, in viale della Liberazione, si programma il futuro.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante le smentite non è tramontata la pista che porta a Taremi. Addirittura, nel corso della partita contro il Benfica, degli intermediari sono stati visti allo stadio Da Luz proprio per parlare con i nerazzurri. Ma occhio anche alla fascia destra. Qui sarà Cuadrado l’ago della bilancia. Se il colombiano non starà bene fisicamente, ecco che potrebbe tornare di moda la pista che porta a Buchanan che, altrimenti, verrebbe rinviata all’estate.

Ma ora la testa deve andare esclusivamente al Napoli. Con un ex, come Mazzarri, che vorrà vendicare la sua esperienza non brillantissima in nerazzurro coincisa con il suo primo esonero in carriera.