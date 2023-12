Inter, ora Inzaghi ha un’arma in più per sorprendere Mazzarri

di Simone Salines, pubblicato il: 03/12/2023

INTER – In vista della trasferta partenopea, il tecnico piacentino sta preparando la gara nei minimi dettagli per ottenere i tre punti.

Sarà una partita tutt’altro che semplice da approcciare quella che questa sera vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati contro il Napoli. Le trasferte sotto il Vesuvio, come insegna la storia, non sono mai semplici. Gli azzurri tra le mura amiche riescono sempre a fare la propria partita e dunque conquistare il massimo risultato non sarà semplice. Eppure, l’allenatore nerazzurro sa che può contare su un asso nella manica.

Inter, il “jolly” su cui può puntare Inzaghi

E’ stata una tematica purtroppo delicata quella che ha visto coinvolto il club nerazzurro e l’attaccante da acquistare per rimpolpare il reparto offensivo. Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma alla fine la dirigenza meneghina ha deciso di puntare su un ex giudicato come “usato sicuro”. Stiamo parlando di Marko Arnautovic, arrivato dal Bologna e appena rientrato da un infortunio piuttosto antipatico.

La distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra è ormai alle spalle, e il gol in trasferta contro il Benfica per l’austriaco può sancire un vero e proprio trampolino. A partita in corso, Arnautovic può essere una vera “Arna Letale”, e questo Inzaghi lo sa benissimo.