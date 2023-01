Monza-Inter, ancora pochi istanti all’inizio del match: segui la live testuale con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/01/2023

Monza-Inter, manca poco all’inizio della partita. Dopo la vittoria preziosissima contro il Napoli, al ritorno in campo dopo la pausa Mondiale, la squadra nerazzurra cerca una nuova vittoria su un campo difficile come quello del Monza. La squadra brianzola, infatti, da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina, ha invertito la marcia, raccogliendo risultati preziosi, e giocandosela sempre a viso aperto anche contro le big del nostro campionato.

Per questo, gli uomini di Inzaghi, non devono dare per scontato nulla e devono approcciare al meglio la partita. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna.

All. Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.