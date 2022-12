Marotta e le sirene juventine: Biasin non lascia spazio ad interpretazioni

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/12/2022

Marotta sta diventando un caso, anzi no.

È da qualche giorno che da più parti si legge di un possibile ritorno alla Juventus dell’AD nerazzurro. Oggi il Corriere dello Sport ha riportato come titolo a nove colonne in prima pagina: “La Carta Marotta”, con Elkann che vorrebbe ripartire dal ritorno dell’ex amministratore delegato oggi dirigente dell’Inter di Zhang. Giuseppe Marotta è stato infatti uno dei massimi dirigenti della Juventus targata Agnelli fino al 2018. Ora dopo il repulisti attuato dalla proprietà, Jhon Elkann avrebbe individuato proprio nell’ex dirigente la persona sulla quale rifondare il club bianconero.

Marotta, le voci di un ritorno alla Juventus spaventano i tifosi nerazzurri. Biasin fa chiarezza e con un tweet rivela le intenzioni dell’AD nerazzurro.

Questo sarebbe un vero terremoto per quanto riguarda la società nerazzurra, in quanto Marotta dal suo arrivo è diventato il vero deus machina del club. Per quanto riguarda però la dirigenza nerazzurra non c’è la minima preoccupazione di una fuoriuscita dell’attuale AD.

Sull’argomento è intervenuto anche il noto giornalista sportivo del quotidiano Libero, Fabrizio Biasin. Il famoso giornalista, molto addentro alle dinamiche nerazzurre, ha twittato oggi pomeriggio: “Si vocifera molto di un possibile ritorno dell’ad dell’Inter Giuseppe Marotta alla Juventus. Rispetto a queste voci il diretto interessato fa sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare il club nerazzurro”.

Insomma il caso, qualora si fosse minimamente aperto, appare chiuso.