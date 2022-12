Dumfries, il valore schizza alle stelle. L’Inter ha pronto un piano (TS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/12/2022

Dumfries sta disputando un grande Mondiale con la sua Olanda e sta ovviamente attirando molte attenzioni su di lui.

L’esterno orange è uno dei fiori all’occhiello in casa Inter e il suo valore di mercato sta aumentando. Ciò è dovuto alle prestazioni che sta sfornando in Qatar. Nell’ultima partita è stato eletto Man of the Match, mettendo a segno un gol e due assist. La premiazione è stata anche rilanciata sui social per via dell’espressioni troppo serie del giocatore mentre veniva premiato. Lo stesso Gosens commentando una foto lo invitava scherzosamente a sorridere.

Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola oggi l’Inter potrebbe decidere di far cassa con il giocatore. Arrivato dal Psv Eindhoven per 16 milioni dopo la partenza di Hakimi, la scorsa estate la dirigenza nerazzurra aveva fatto intendere a chi bussava alla porta che non avrebbe accettato offerte inferiori ai 50 milioni. Dopo la partita contro gli Stati Uniti la richiesta sarebbe addirittura di 60 milioni.

Dumfries sta attirando le attenzioni grazie al Mondiale. L’Inter fissa il prezzo a 60 milioni e ha un piano per cederlo.