Lukaku, l’Arabia chiama e il bomber risponde. Chiara la volontà del belga

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/06/2023

Lukaku ha chiaro il suo futuro e rispedisce al mittente le proposte da nababbo provenenti dall’Arabia Saudita.

Il bomber belga avrebbe risposto infatti con un “no grazie” alla tentazione araba . Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, espertissimo di mercato, Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, Lukaku ha rifiutato l’offerta proveniente dal ricchissimo campionato saudita.

Lukaku secco no alle offerte arabe. Lui ha fatto sapere che non accetterà altre destinazioni al di là dell’Inter.

Big Rom, che dopo un avvio di stagione non esaltante è tornato sui suoi livelli abituali, non si sente pronto per lasciare il calcio europeo. Sa che può dare ancora tanto e sembra intenzionato a farlo in maglia nerazzurra. Infatti ha reso noto che vuole restare a Milano dopo che il suo prestito scadrà a fine giugno. Il Chelsea, che gli ha fatto sapere di rivolerlo a disposizione per il nuovo progetto tecnico di Pochettino, si vede stretta con le spalle al muro. Se è vero che il primo viaggio di Ausilio la scorsa settimana nella capitale inglese non è andato a buon fine, ora, con lo stesso attaccante che è uscito allo scoperto confermando la sua volontà di proseguire l’avventura in nerazzurro, l’Inter si presenta più forte al tavolo della trattativa. Difficilmente si potrà lavorare su un qualcosa di diverso dal prestito, ma Zhang non vuole confermare le cifre dello corso anno. SI punta quindi a uno sconto.

Quello che al momento sembra chiaro è che eventuali più trattative tra il club meneghino e quello londinese andranno ognuna per la propria strada senza sovrapposizioni.

Non è un mistero che ai Blues piaccia Onana.