Inter, Chalobah è a Milano in vacanza… per ora. Ecco le sue parole (SS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/06/2023

Inter, sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è Trevoh Chalobah difensore del Chelsea e lui ha scelto proprio Milano per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Arrivato nel capoluogo lombardo, il nazionale inglese è stato raggiunto di microfoni di SkySport e non ha disdegnato di rilasciare qualche dichiarazione.

Inter, Chalobah è aa Milano ma solo in vacanza. Intanto fa complimenti al calcio italiano e apre ad un possibile futuro qui.

Alla domanda se gli piacerebbe giocare nel campionato italiano ha risposto di non sapere cosa gli riserva il futuro. In passato ha giocato in Francia e Inghilterra e ritiene possibile provare nuove avventure.

Conferma però che l’Italia gli piace molto, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono. “In questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente”. Ha comunque sottolineato che non sei può mai sapere e che “l’Italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui”.

Insomma, nessuna apertura palese, ma sicuramente non una chiusura. Sul campionato italiano, in relazioni anche alle finali delle coppe europee, ha poi chiosato “Il livello del calcio qui è alto, è una grande lega. Ho visto le finali, parliamo di formazioni importanti. Tutto il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti”.