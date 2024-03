Lautaro-Inter, incontro a metà strada: dirigenza fiduciosa, ma serve un fattore fondamentale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/03/2024

Lautaro-Inter, incontro a metà strada per il rinnovo. La giornata di ieri, oltre che per l’eliminazione dalla Champions League della squadra nerazzurra, è stata caratterizzata anche dal fatto che, nel pomeriggio, si è avuto un altro incontro tra l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, e la dirigenza nerazzurra nella figura del ds Piero Ausilio. Un incontro che è servito nuovamente a ribadire le volontà e le posizioni comuni di entrambe le parti e di iniziare anche a parlare di numeri per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’agente del Toro ha ribadito la volontà del suo assistito di percepire 10 milioni di euro di ingaggio all’anno, mentre la società ha comunicato l’offerta da 8 milioni di euro. Una forbice sicuramente ampia tra le parti, ma che si accorcia se si pensa che entrambe sono disposte a venirsi incontro per la volontà di entrambi di arrivare ad una felice conclusione della trattativa.

La soluzione potrebbe essere trovata a metà strada a circa 9 milioni di euro, magari arrivandoci con qualche bonus, visto che la dirigenza nerazzurra non vorrebbe spingersi troppo in là con la parte fissa. Tra una ventina di giorni, forse un mese l’agente del giocatore sarà nuovamente in Italia per provare a concludere il tutto. La dirigenza, nel frattempo, attende un fattore importantissimo, ovvero il via libera da parte del presidente Steven Zhang.