Inter, per la prossima stagione si cerca una nuova punta oltre Taremi: la situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/03/2024

Inter, si cerca una nuova punta oltre Taremi. La delusione per l’eliminazione alla Champions League è ancora tanta negli uomini di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, dopo aver accumulato un vantaggio enorme sulle avversarie in campionato, aveva iniziato a pregustare un prosieguo più lungo in Europa, ma così non è stato e adesso bisognerà concentrarsi sulla vittoria della seconda stella.

Intanto, in casa nerazzurra, la dirigenza ha iniziato le prime valutazioni per quanto riguarda il futuro della rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, è vero che può fruire di una squadra forte, quantomeno in Italia, ma è altrettanto vero che non tutti i reparti sono contornati da valide alternative. Soprattutto, un pensiero particolare, verrà fatto per l’attacco. Stando a quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante anche con l’arrivo a parametro zero di Medhi Taremi.

Infatti, serviranno sicuramente caratteristiche differenti rispetto a quelle degli attaccanti già presenti e anche la delusione nelle prestazioni di Marko Arnautovic e di Alexis Sanchez ha fatto propendere per questa decisione. La società sarebbe anche disposta a fare un’offerta alla Pavard, per intenderci, per l’acquisto del nuovo attaccante, ma bisognerà vedere quali saranno i profili su cui si andrà. Quel che è certo è che il reparto avanzato nerazzurro vedrà una sorta di rivoluzione in estate, con due sicuri nuovi innesti per dare ad Inzaghi le alternative valide che cerca.