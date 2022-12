Inter, un gioiello per il futuro. Il centrocampista pronto al salto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/12/2022

Inter, ancora un gioiello dalla Primavera nerazzurra.

Si tratta di Giovanni Fabbian centrocampista in prestito alla Reggina. Il classe 2003 che lo scorso anno ha vinto il Campionato Primavera con la maglia nerazzurro è al primo anno tra i professionisti. In Calabria si è messo a servizio di mister Filippo Inzaghi, conquistando subito i gradi da titolare e mettendo in mostra doti importanti per un giocatore della sua età. Non solo tecnica ma anche personalità e una spiccatissima propensione al gol. Sono già 5 quelli che il centrocampista di Camposampiero ha messo a segno in questa prima fase del campionato cadetto. Prestazioni che lo hanno già portato anche nell’orbita della nazionale, con Mancini che lo ha convocato per uno stage a Coverciano.

Fabbian è l’ennesimo giocatore di prospettiva cresciuto in nerazzurro. Dopo che nella scorsa estate la dirigenza nerazzurra decise di mettere sul mercato Casadei, altra stellina della Primavera scudettata, finito al Chelsea, ora ci si interroga sul futuro dell’Italiano.

Inter, Giovanni Fabbian incanta in Serie B. Al primo anno tra i pro è titolarissimo con la Reggina di Filippo Inzaghi e ora la società pensa al futuro.

Già in estate poteva entrare nel giro della prima squadra, ma la società ha scelto di mandarlo in prestito a Reggio Calabria per permettergli di fare esperienza tra i senior piuttosto che tanta panchina. La scelta ad oggi sta ampiamente ripagando con un giocatore che si sta svezzando tra i grandi per raggiungere la serie A. L’Inter dovrà ragionare sul da farsi. Il club deve proseguire in uno svecchiamento della rosa e in questo caso Fabbian potrebbe essere un innesto importantissimo per gli anni a venire. D’altro canto il valore del cartellino del giocatore sta incrementando in pratica ogni settimana e qualora ci sia bisogno di entrate in estate Fabbian potrebbe essere sacrificato a beneficio delle casse nerazzurre.

Per ora Fabbian non deve pensare a nulla se non a continuare a sfornare prestazioni come quelle della prima parte di stagione in Serie B e continuare ad incantare tutti.