Inter, stilato il programma per Bastoni. E occhio alle opzioni sulla fascia destra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/12/2023

Inter, stilato il programma per il rientro di Bastoni. In casa nerazzurra, dopo la grande vittoria ottenuta in casa del Napoli per 3-0, ci si concentra sui prossimi impegni. Infatti, la squadra di Inzaghi, troverà davanti alla sua strada, tre partite particolarmente importanti per consolidare i propri obiettivi, come quelle contro l’Udinese di sabato prossimo, contro la Real Sociedad, per decretare il primo posto nel girone, e l’ennesima trasferta di ferro contro, questa volta, la Lazio.

Proprio per questo, vista anche l’emergenza che Inzaghi fronteggia nel reparto difensivo e sulla corsia destra, servirà gestire al meglio la rosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Tuttosport, sarebbe stato stilato il programma per il rientro in campo di Bastoni. Contro l’Udinese, il difensore, dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare nell’ultima mezz’ora e partire da titolare contro la Real Sociedad.

Pavard, invece, punta a rientrare per la partita contro la Lazio. Occhio alla situazione inerente la corsia destra. Infatti, Inzaghi, sta vagliando le alternative. Potrebbe giocare Darmian in quel ruolo, ma se il numero 36 dovesse essere dirottato come braccetto, ecco che le altre opzioni sarebbero quella di Carlos Augusto oppure quella di Davide Frattesi. Insomma, vedremo quale sarà la decisione finale. Di sicuro, l’obbligo è quello di trovare i tre punti.