Inter Udinese, l’ammonimento di Fabrizio Biasin

di Redazione, pubblicato il: 08/12/2023

(Inter) Fabrizio Biasin, ai microfoni di TV Play, ammonisce l’Inter a non sottovalutare l’impegno di domani con l’Udinese.

“Storicamente i friulani hanno sempre dato fastidio all’Inter. I nerazzurri in questo momento dominano il campionato, anche se dovessero giocare all’80% della forma fisica. Quest’anno la squadra di Simone Inzaghi ha avuto le maggiori difficoltà con squadre abbordabili come Bologna e Sassuolo.”

Nessuna distrazione quindi e men che mai snobbare un avversario sulla carta inferiore, la rincorsa alla seconda stella non ammette ulteriori distrazioni contro formazioni di seconda fascia.