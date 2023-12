Zielinski-Inter, sfuma l’affare? Da Napoli arriva la notizia che gela i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/12/2023

Zielinski-Inter, sfuma l’affare per i nerazzurri? In casa interista, si pensa già al prossimo turno di campionato contro l’Udinese. Una partita importantissima per svariati motivi. In primis, per dare continuità alla bella vittoria ottenuta in casa del Napoli. Ma anche per tenere la Juventus a debita distanza di sicurezza, visto che i bianconeri potrebbero nuovamente sferrare il sorpasso in classifica.

Dall’altra parte, l’Udinese sembra aver ritrovato nuova linfa vitale grazie all’arrivo in panchina di Cioffi. Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio. Intanto, in viale della Liberazione, si cerca di programmare il futuro non solo per quanto riguarda il mercato invernale, ma anche per quello estivo, con un occhio sempre rivolto alla situazione dei parametri zero.

Infatti, uno degli obiettivi a zero è il centrocampista polacco, Piotr Zielinski. Il giocatore, è in scadenza con il Napoli e, fino ad oggi, non sono arrivati segnali di rinnovo. Ma, secondo quanto riportato dal quotidiano partenopeo, Il Mattino, a breve dovrebbe esserci l’incontro per iniziare la trattativa. Zielinski, in estate, ha rifiutato i soldi arabi per restare a Napoli e adesso potrà iniziare una trattativa per raggiungere un accordo triennale con la società campana, cosa che lo legherebbe a vita alla città.