Inter-Roma, Mou deve rinunciare a due big: la probabile formazione giallorossa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/10/2023

Inter-Roma, la probabile formazione giallorossa. Domani sera, allo stadio San Siro, andrà in scena la sfida tra la squadra nerazzurra e quella del grande ex Josè Mourinho. Una partita che prevede scintille e che si sta caricando di tensione visto che domani sarà anche il giorno in cui Romelu Lukaku tornerà nello stadio che lo ha idolatrato, ma da avversario.

La partita si preannuncia complicata per i nerazzurri, dal momento che la Roma rappresenta un’avversaria capace di mettere in campo tanto agonismo, ma anche tanta qualità. Intanto, in vista della partita, Josè Mourinho dovrà rinunciare a due uomini tra i più importanti della sua rosa. Il primo si chiama Paulo Dybala. La Joya ha provato a recuperare dal proprio infortunio, senza riuscire, però, ad essere della partita.

L’altro elemento che mancherà, sarà Spinazzola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno giallorossa non ce la farà e, dunque, al suo posto dovrebbe giocare Zalewski. Per il resto, la Roma dovrebbe scendere in campo con Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ndicka. In mezzo dovrebbero esserci Karsdorp, Cristante, Paredes e Bove, oltre, appunto, a Zalewski. In avanti, come detto, ci sarà Romelu Lukaku in coppia con El Sharaawy.

Inzaghi dovrà preparare al meglio la sfida, per evitare brutti scivoloni come capitato proprio lo scorso anno sempre nella partita di San Siro.