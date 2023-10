Inter Primavera, folle partita contro il Bologna: la squadra di Chivu vince 2-3 in extremis

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/10/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu batte il Bologna per 2-3. Una partita folle, per come è arrivata la vittoria, ma altri tre punti che portano i baby nerazzurri – almeno momentaneamente – al primo posto in classifica. L’Inter batte il Bologna per 3-2 e riesce a raggiungere la vittoria al 96′ grazie al grandissimo gol del centrocampista, subentrato, classe 2005, Berembruch.

I nerazzurri si erano portati in vantaggio grazie al gol del solito Kamatè, che da esterno destro d’attacco ha trovato la sua dimensione perfetta e che sta risultando essere un elemento essenziale per la squadra. Solamente quattro minuti dopo, Mangiameli ribadisce la parità con un colpo di testa su cui Raimondi non può nulla.

Ma è grazie ad un altro colpo di testa, questa volta di Aleksandar Stankovic, che i nerazzurri rialzano la china ed effettuano il controsorpasso sulla squadra rossoblù. Poi, l’inimmaginabile. Minuto 90. Bella azione del Bologna confezionata da Busato e Ravaglioli, con quest’utlimo che riesce a battere la porta nerazzurra e ad agguantare il pareggio in extremis.

Finita, nemmeno per sogno. I nerazzurri si riportano in avanti e grazie a Berenbruch, al 96′, che con il destro sancisce la parola fine alla partita. Tre punti fondamentali che lanciano ancora di più la squadra di Chivu in una lotta scudetto avvincente.