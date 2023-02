Inter-Porto, sciolto il nodo in attacco. La scelta di Inzaghi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto accenderà la serata di San Siro.

L’ottavo di finale d’andata dei nerazzurri arriva dopo le vittorie italiane di Milan e Napol. Il club di Zhang cercherà di portare a casa un risultato positivo in attesa del ritorno che si giocherà tra tre settimane in Portogallo.

Tra i nodi di formazione da sciogliere quello più interessante riguarda l’attaccante che affiancherà Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta SkySport l’allenatore avrebbe deciso di puntare su Edin Dzeko. Il bosniaco finora è stato determinante nella stagione nerazzurra e Inzaghi vorrebbe anche premiarlo per quanto fatto.

Inter-Porto, Inzaghi ha scelto il partner di Lautaro. Dzeko sarà titolare con Lukaku prontissimo (SS24)

Inoltre i numeri del bosniaco che, secondo tutti doveva essere il sostituto di Romelu Lukaku, dimostrano che sta facendo tutt’altro che il comprimario. Con 11 gol, 3 dei quali in Champions League, e 5 assist messi a referto l’attaccante sta tirando la carretta. Inoltre l’esperienza a livello europeo garantisce al tecnico la certezza di avere il ragazzo pronto a dare il massimo come sempre.

Inzaghi, da quanto riporta il canale sportivo satellitare, è stato in dubbio fino a oggi, poiché anche Romelu Lukaku è dato in forte ascesa. Il belga, che ha ritrovato anche il gol nell’ultima partita contro l’Udinese, è prontissimo per scendere in campo. Di fatto per la prima volta in stagione Inzaghi potrà contare su i suoi tre attaccanti pienamente in forma, con il solo Correa fermo ai box.