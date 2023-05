Inter, per Zhang un’annata da sogno. Le casse tornano a sorridere

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/05/2023

Inter, l’annata fuori dal campo è già eccezionale. A confermarlo sono i conti.

Il cammino in Champions League , le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana , oltre ai ripetuti sold out da botteghino hanno sancito un’annata da record per le casse della società di via della Liberazione. Inoltre la certezza di giocare la prossima Champions e il pass staccato per la nuova Supercoppa Italiana garantiscono entrate importanti anche per la futura stagione.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’obiettivo più importante, ovvero conquistare una posizione tra le prime quattro in campionato, come sottolineato anche da Inzaghi, è stato raggiunto. In soldoni agli oltre 100 milioni che entreranno grazie alla cavalcata europea che ha portato a Istanbul, si possono contabilizzare già almeno 50 che entreranno il prossimo anno. Il flusso di cash in entrata permetterà alla società di vivere momenti meno agitati rispetto alle scorse estati. L’Inter sicuramente non è guarita, finanziariamente parlando, ma ha intrapreso la strada giusta dando un’accelerata quasi inaspettata.

Sarà difficile immaginare colpi a 5 stelle in entrata, ma si potrà ragionare in maniera più serena per quanto riguarda il mercato in uscita. Non avere più la necessità di vendere i propri top player, permette alla società nerazzurra di poter fissare i prezzi per sedersi a parlare di eventuali uscite, e di guardarsi attorno serenamente per arricchire una rosa che vedrà comunque diversi cambiamenti. Sono ancora da definire diversi rinnovi, cosa che verrà trattata solo dopo Istanbul.