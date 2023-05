Torino-Inter, ufficiale l’orario dell’ultima di campionato. Ecco dove vederla

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/05/2023

Torino-Inter sarà l’ultima gara del campionato di Serie A 2022/23. I nerazzurri dopo aver conquistato matematicamente il posto tra le prime quattro della classifica, con la vittoria casalinga di sabato sull’Atalanta, chiuderanno in casa dei granata.

Inutile dire che l’attenzione principale di tutta la truppa di Inzaghi è sintonizzata sulla finale di Champions League di Istanbul del 10 giugno, ma si tratta comunque dell’ultimo impegno ufficiale della stagione prima del match contro il Manchester City. Inoltre l’Inter precede di sole due lunghezze il Milan e non vorrebbe esser scavalcata dai cugini proprio nell’ultima partita di campionato. È ancora viva la possibilità di raggiungere il secondo posto piazzamento che renderebbe più dolce il cammino in Serie A.

I nerazzurri si troveranno davanti un Torino che tra le mura amiche cercherà la vittoria. Infatti per la banda di Juric sono fondamentali i tre punti, unico modo per sperare di raggiungere un piazzamento UEFA qualora alla Juventus venga inflitta una nuova penalizzazione per il filone stipendi. Altro dato che rende la partita “viva” per l’Inter è non aggiungere un’altra sconfitta al campionato. Al momento sono 12 i KO, un altro stop piazzerebbe l’Inter di quest’anno tra quelle più “perdenti”, considerando ovviamente il numero di sconfitte rispetto alle partite giocate, all’ottavo posto della storia.

Nella mattinata la Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari dell’ultimo turno. I nerazzurri scenderanno in campo alle 18.30 di sabato 3 giugno. La partita sarà visibile in esclusiva assoluta su DAZN.