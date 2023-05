Inter, Zhang mette nelle casse del club altri 41 milioni: il comunicato dei nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/05/2023

Inter, Zhang mette ulteriori 41 milioni nelle casse del club nerazzurro. Nella giornata di oggi, Inter Media and Communication ha diramato un comunicato ufficiale in cui sono stati riportato i dati ufficiali del bilancio al 31 marzo 2023. Tra le note più interessanti, c’è la voce che indica come il presidente nerazzurro Steven Zhang, abbia messo nelle casse della società ulteriori 41 milioni di euro provenienti dal finanziamento del fondo Oaktree.

Ecco il comunicato di Inter Media and Communication: “TeamCo ha ricevuto negli ultimi anni una serie di prestiti degli azionisti. L’importo in sospeso nel bilancio TeamCo al 31 marzo 2023 è di 86 milioni di euro (tutti relativi ai prestiti forniti da Grand Tower, di cui 60 milioni di euro durante l’ultima parte dell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2021 e 26 milioni di euro nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso – 10 milioni di euro nel febbraio 2023 e 16 milioni di euro nel marzo 2023). Oltre agli interessi maturati per € 25,0 milioni di cui € 9,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati da Grand Tower e € 16,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati in esercizi precedenti da Great Horizon (questi ultimi rappresentativi di interessi non rinunciati su finanziamenti soci che sono stati integralmente convertito a riserva di patrimonio netto negli esercizi passati)”.

Nel comunicato si aggiunge anche che “in data 17 aprile 2023 è stato ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 25 milioni di euro”.