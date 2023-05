Curva Nord, arriva un altro comunicato: il tifo organizzato entusiasta per la stagione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/05/2023

Curva Nord, il tifo organizzato nerazzurro ha emesso un comunicato per fare un bilancio della stagione che sta per concludersi. Con la vittoria di ieri sera per 3-2 contro l’Atalanta, l’Inter, si è qualificata matematicamente alla prossima Champions League. Un traguardo che, vista l’impossibilità di arrivare allo scudetto, era diventato di primaria importanza sia per la squadra che per la società.

In primis, per provare a rivivere notti come quella di questa stagione, ma anche per migliorare il bilancio della società. Proprio il raggiungimento di questo obiettivo, così come la finale di Champions contro il Manchester City, ha dato nuova linfa e nuovo entusiasmo ai tifosi. E, a proposito di tifosi, la Curva Nord ha emesso un altro comunicato in cui ha voluto esprimere la propria entusiastica opinione su quanto fatto da squadra e allenatore.

Ecco quanto emesso dal tifo organizzato nerazzurro attraverso i propri canali social: “Una stagione da incorniciare, una finale per festeggiare … GRAZIE INTER Alti e bassi, momenti difficili e grandi euforie, in una stagione da protagonisti, una grande stagione da … Inter !!! Dopo il ritardo in campionato accumulato prima della sosta per il mondiale (un po’ per merito della maggior regolarità degli altri e un po’ per demeriti nostri) ed i confronti avuti con la società, la ridefinizione degli obiettivi è stata chiara e comunque ambiziosa. Supercoppa, Coppa Italia, Qualificazione Champions ed arrivare più lontano possibile in Europa, questi i nuovi obiettivi promessi ad inizio anno”.