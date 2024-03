Inter-Napoli, un big degli azzurri rischia di saltare il match: ecco il comunicato del club partenopeo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/03/2024

Inter-Napoli, un big degli azzurri rischia di saltare il match. Dopo l’eliminazione in Champions League subita nelle partite contro Atletico Madrid e Barcellona, Inter e Napoli si affronteranno domenica per un nuovo incontro di campionato. Una partita tra due squadre che hanno sicuramente obiettivi diversi di classifica, ma che andranno sicuramente alla ricerca della vittoria. I nerazzurri non dovranno cadere nel contraccolpo psicologico se vorranno continuare a viaggiare a vele spiegate verso lo scudetto.

Per questo Inzaghi dovrà preparare al meglio la partita e curare ogni dettaglio contro un avversario dal sicuro valore. Intanto, in casa Napoli, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen si è allenato a parte per un risentimento muscolare accorso durante la partita contro il Barcellona. Dunque, il giocatore, potrebbe saltare la partita.

Ecco quanto comunicato dal club partenopeo: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”.