Inter, squadra stanca fisicamente e mentalmente: Inzaghi pensa a 4 cambi per il Napoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/03/2024

Inter, Inzaghi pensa a quattro cambi contro il Napoli. La squadra nerazzurra, dopo l’eliminazione in Champions League, ha un po’ subito il colpo. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, appaiono stanchi sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Comprensibile, viste le energie nervose e fisiche utilizzate durante l’ultimo impegno di Champions League. E comprensibile anche per il fatto che, quella nerazzurra, è una squadra che ad oggi ha giocato tantissime partite.

Per questo servirà trovare ulteriori stimoli per portare a casa i tre punti contro un avversario complicatissimo come il Napoli che avrà voglia di vendetta sia per la sconfitta dell’andata, sia, soprattutto, per quella subita in Supercoppa Italiana allo scadere del tempo. Inzaghi, a tal proposito, sta pensando a dei cambi di formazione per risparmiare alcuni elementi che a Madrid sono apparsi annebbiati rispetto alle solite prestazioni.

Infatti, dovrebbero partire dal primo minuto Bisseck, Acerbi, Darmian e Frattesi. Il difensore tedesco, tra i migliori in Champions, dovrebbe prendere il posto di Pavard. Il centrale italiano, invece, dovrebbe sostituire de Vrij, messo in difficoltà da Depay. Darmian si riprenderebbe il posto sulla destra al posto di Dumfries, mentre Frattesi dovrebbe sostituire Mkhitaryan in debito d’ossigeno. I tifosi nerazzurri si augurano che questi cambi possano essere vincenti. Perchè c’è il grande obiettivo da portare a casa. Quello scudetto che varrebbe la seconda stella.