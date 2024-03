Inter-Napoli, le pagelle: gioia Darmian, Bastoni è perfetto, ThuLa spenta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/03/2024

Inter-Napoli, le pagelle dei nerazzurri. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato. I nerazzurri hanno cercato di riscattare l’eliminazione dalla Champions League, ma si sono dovuti fermare. Di seguito, ecco i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 6: Qualche uscita sicura e nulla più. Non può nulla sul gol di Juan Jesus.

PAVARD, 6: Partita al piccolo trotto per il difensore che, stanco per le fatiche europee, non strafa e si limita al compitino.

ACERBI, 6,5: Se la cava su Raspadori, spesso con le cattive. In fase di impostazione non eccelle, ma è efficace quando serve

BASTONI, 7: Non sbaglia nulla. Riesce sempre ad essere incisivo sia in fase difensiva, dove fa anche qualche sprint non proprio nelle sue corde, e in fase offensiva – è lui che fornisce l’assist per il gol di Darmian. Si parla troppo poco del suo rendimento grandioso di questa stagione.

DARMIAN, 7: Sempre preciso su Kvaratskelia e puntuale anche in fase di proposta offensiva. Trova il suo secondo gol in campionato dopo una bella azione.

BARELLA, 6: Cerca di metterla sulla corsa e il dinamismo, ma anche lui accusa un po’ le fatiche di Champions e si vede. Prova la botta da fuori per due volte, ma spara alto.

CALHANOGLU, 5,5: Prestazione che lascia a desiderare. Il turco non è lucido come i tempi migliori. Qualche cambio di gioco e qualche lancio in profondità, ma sarebbe servito di più.

MKHITARYAN, 5,5: Nel primo tempo non è sempre preciso ed è stranamente anche poco lucido. Nel secondo da qualche strappo, ma non è nella sua giornata migliore.

DIMARCO, 6,5: Più lucido rispetto ad altri compagni di squadra, è uno stantuffo e dai suoi piedi nascono sempre pericoli per la difesa del Napoli. Talvolta lo si trova pure a destra e cercare di scompigliare le carte. Con un paio di conclusioni da fuori va vicino al gol.

LAUTARO, 5,5: Prova a giocare di sponda per i compagni, cercando di gestire al meglio il pallone. Ha anche un buona occasione per raddoppiare, ma non riesce a calciare bene e si fa ipnotizzare da Meret. Il portiere è bravo anche nel primo tempo su di lui, ma oggi non è giornata.

THURAM, 5: Ancora in ombra. Prova a lavorare di sponda, ma non riesce ad essere incisivo. E’ in un momento di flessione e non ha ancora recuperato la forma migliore dopo l’infortunio.

BISSECK, 6: Buon ingresso quello del ragazzone tedesco che si apprezzare di più rispetto a Pavard, soprattutto in fase offensiva.

FRATTESI, 6: Ha poco tempo per mostrare le sue sgasate.

SANCHEZ, 5: Non si vede mai.

DUMFRIES, 5: Troppo molle in marcatura su Juan Jesus che troppo facilmente può colpire di testa per il pareggio.

BUCHANAN, SV