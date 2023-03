Inter-Lecce, novità dell’utlima ora a centrocampo: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2023

Inter-Lecce, Simone Inzaghi studia le mosse contro la squadra pugliese. Dopo la bruttissima sconfitta contro il Bologna dell’ex Thiago Motta, la squadra nerazzurra si prepara per affrontare la squadra di Baroni che, in questa stagione, sta dimostrando di essere la vera sorpresa del campionato e di saper dare filo da torcere alle grandi di Serie A.

Già nella partita d’andata – partita d’esordio stagionale – i nerazzurri sono stati messi a dura prova dai giallorossi che sfiorarono l’impresa al Via del Mare. Solo un gol di Dumfries all’ultimo istante di gara ha permesso a Lautaro e compagni di poter ottenere i tre punti. Ma domani sera sarà un’altra storia e Inzaghi sa benissimo che dovrà preparare al meglio la partita.

Inter-Lecce, per i nerazzurri si tratta di una partita trappola: Inzaghi studia le mosse contro gli uomini di Baroni

Dunque, la partita contro il Lecce, sarà una di quelle ad alto rischio per la squadra nerazzurra. Infatti, i ragazzi di Inzaghi, hanno dimostrato di soffrire parecchio contro le piccole e di lasciare per strada più di qualche punto. Con la lotta scudetto oramai compromessa, all’Inter resta solo la bagarre Champions che si sta facendo sempre più avvincente.

Per questo, Inzaghi, si prepara alle contromosse per fermare il Lecce. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, di base, la formazione dovrebbe prevedere lo stesso undici iniziale visto a Bologna, con l’eccezione di Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan come mezz’ala. Dunque, Brozovic, dovrebbe sedere in panchina, con Dumfries e Gosens sugli esterni e Darmian al posto di Skriniar come braccetto a destra.