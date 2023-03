Inter Lecce, dopo Bologna serve una reazione: Inzaghi suona la carica

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/03/2023

Inter Lecce si avvicina (qui le probabili formazioni). I nerazzurri hanno bisogno di vincere e soprattutto devono farlo per avvicinarsi, anche se di poco, al Napoli capolista e sempre più probabile vincitore dello Scudetto. I nerazzurri affronteranno il Lecce a Milano, squadra da non sottovalutare. Simone Inzaghi ha parlato a InterTV alla vigilia del match di Serie A.

“Siamo arrabbiati dopo Bologna, arriviamo carichi. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. Ha parlato così Inzaghi di come ci arriva la squadra al match di domani! Ha poi aggiunto: “Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa in una partita così difficile”.

Inter Lecce, le parole di Simone Inzaghi

Inzaghi si aspetta una reazione da grandi uomini da parte dei suoi giocatori e soprattutto da grande gruppo. Ma soprattutto non si fida del Lecce: “Sarà una partita difficile, contro una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio. Dovremo prestare attenzione perché le partite sono difficili per tutti”.

L’allenatore dell’Inter ha fatto notare, elogiando i suoi giocatori, come ogni membro della rosa si sia sempre adattato alle sue scelte e alle esigenze della squadra: “Squalifiche e infortuni, giocando così tanto, ci sono sempre, e di volta in volta ho chiesto a diversi giocatori di cambiare ruolo, trovando dall’altra parte grandissima applicazione. È un segnale di unità del gruppo”. Infine due parole sul distacco dal Napoli: “Potevamo fare di meglio ma non va dimenticato tutto ciò di buono fatto nei precedenti mesi”.