Inter, contro il Lecce Inzaghi cambia tre uomini. Due gli indisponibili

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/03/2023

Inter, Domenica pomeriggio alle ore 18 i nerazzurri affronteranno il Lecce. L’obiettivo è riscattarsi dopo la sconfitta di Bologna. Simone Inzaghi è al centro di dure polemiche, ragione per la quale domani non potrà sbagliare. Per raggiungere questo obiettivo, come scritto dal Corriere dello Sport, ci saranno tre cambi di formazione rispetto all’ultima trasferta. In primis c’è il ballottaggio in attacco tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, con il bosniaco favorito a partire da titolare.

L’ex giallorosso dovrebbe fare coppia con Lautaro Martinez. Il Lecce non è ancora entrato nella liste delle vittime del Toro. Un dato anomalo che l’argentino si è proposto di aggiornare già domani. Il tecnico oltre a cambiare la coppia di attacco starebbe valutando altri due cambi, uno per reparto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Nicolò Barella, che contro il Bologna ha fatto il suo ingresso in campo solo a gara in corso, senza riuscire a dare la scossa.

Inter, la probabile formazione che affronterà il Lecce

In difesa dovrebbe rivedersi Franceso Acerbi, nella difesa che verrà completata da Matteo Darmian a destra e Alessandro Bastoni. Sulle fasce ancora spazio a Denzel Dumfries e Robin Gosens. Hakan Clahanoglu e Henrikh Mkhitaryan completeranno l’11.

Ancora indisponibili Milan Skriniar e Federico Dimarco. I due al massimo potrebbero sedere in panchina, ma l’obiettivo è non forzare il rientro per evitare ricadute. Contro il Porto infatti dovranno essere al top. Più probabile, scrive il quotidiano romani, che gli venga concesso qualche minuto contro lo Spezia.