Mercato Inter, movimenti a centrocampo! Non solo Kessiè: spunta l’ex Juve

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/03/2023

Mercato Inter; nuove voci sul centrocampo. I nerazzurri in questa stagione hanno dimostrato di non avere costanza. Alti e bassi hanno allontanato sempre più la squadra di Simone Inzaghi dal Napoli ormai proiettato alla vittoria quasi certa dello Scudetto. Il tecnico però ha spesso dovuto fare i conti con troppe assenze.

A partire dall’attacco dove gente come Lukaku e Correa hanno saltato gran parte della stagione, fino a centrocampo dove Brozovic è stato indisponibile per parecchio tempo. Proprio sul croato ci saranno da fare diverse valutazioni a fine stagione e il suo possibile addio potrebbe aprire a nuovi scenari in casa Inter.

Mercato Inter, Kessiè ma non solo: spunta l’ex Juventus

Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sta facendo delle valutazioni sul futuro del croato, infatti la sua prolungata assenza a causa dell’infortunio ha incrinato i rapporti. Inoltre Inzaghi ha trovato in Calhanoglu la soluzione in mezzo al campo per questo Brozovic non sarebbe più indispensabile. Sempre il quotidiano torinese parla dei possibili sostituti Brozovic.

Il nome in cima alla lista resta quello dell’ex Milan Franck Kessiè. Mentre Musah del Valencia sembra inarrivabile a causa del costo elevato. Attenzione invece ad un ex calciatore della Juventus. Infatti Marotta avrebbe aggiunto alla sua lista Emre Can. Il tedesco va in scadenza nel 2024 col Borussia Dortmund. Intanto testa al campionato, Inzaghi ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro il Lecce (qui le ultimissime).