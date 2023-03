Brozovic-Inter, il grande gelo. Sarà lui il big sacrificato: ecco perchè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2023

Brozovic-Inter, il centrocampista croato è in vendita. La stagione di Marcelo Brozovic in maglia nerazzurra, non è stata delle più esaltanti. Tanti problemi fisici hanno limitato il giocatore croato che, pian piano, è anche sceso nelle gerarchie dei titolari di Simone Inzaghi. Anche domani, nella partita contro il Lecce, Epic Brozo dovrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto in regia a Calhanoglu.

Intanto, da qualche settimana, si parla con insistenza di una possibile cessione nel corso del mercato di giugno. Tanti fattori stanno persuadendo la dirigenza di viale della Liberazione a pensare ad un addio del giocatore croato a fine stagione ed è per questo che una sua permanenza a Milano non è più così scontata.

Brozovic-Inter, in estate potrebbe consumarsi l’addio definitivo tra le parti: i motivi della rottura

Dunque, Brozovic, potrebbe davvero lasciare l’Inter dopo parecchi anni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla società nerazzurra non sarebbe andato bene che il giocatore si sia risparmiato – come tanti altri casi in Serie A – per giocare il Mondiale e che, dopo quest’ultimo, ha avuto un altro infortunio dai tempi dilatati e da cui è ritornato solamente di recente.

Non solo, ma anche l’esplosione di Calhanoglu come regista e la presenza di un giovane come Asllani, ha fatto sì che il ruolo di Brozovic all’interno dello scacchiere nerazzurro non sia considerato più imprescindibile come in passato. Oltre a ciò, tutti sanno che la società nerazzurra dovrà cedere uno o due big in estate e il rendimento negativo di Dumfries non potrà portare la cifra desiderata. Insomma, le strade di Brozovic e l’Inter sembrano essere sempre più lontane tra loro.