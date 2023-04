Inter Lazio, Lautaro tra amore e critiche: il commento dell’attaccante

di Davide Currenti, pubblicato il: 30/04/2023

Inter Lazio, entra in campo e decide la partita con una doppietta. Questo è Lautaro Martinez, oggi grande protagonista del successo nerazzurro.

Il cambio di passo dell’attacco dell’Inter dal suo ingresso sul terreno di gioco. Un Lukaku trasformato con il partner perfetto al suo fianco. E a fine partita, Lautato ha commentato la vittoria dell’Inter.

Inter Lazio, il commento di Lautaro

Dal sito ufficiale dell’Inter, ecco il commento di Lautaro Martinez: “Questa vittoria è un messaggio per noi, per la squadra e per la gente che oggi un’altra volta ha dimostrato l’amore che ha per la nostra maglia, sono stati un giocatore in più. Siamo molto contenti abbiamo ribaltato una partita che ci si era messa contro, abbiamo giocato un calcio buonissimo e dobbiamo continuare così. Abbiamo bisogno di tutti, di risultati, di tirare fuori quello che abbiamo dentro perché abbiamo bisogno di punti per la rincorsa Champions. Oggi abbiamo vinto ed è stato importante”.

Sulle critiche, Lautaro risponde così: “Tutti i giorni arrivano critiche è normale, sono cresciuto ogni stagione qui ed è normale, sono un calciato professionista e devo crescere ogni giorno. Penso sempre a dare una mano a questa squadra e a questo Club. Stiamo tutti bene, tutti dobbiamo dare il massimo perché c’è bisogno di tutti”.