Inter-Lazio, parla Inzaghi: che elogio alla prestazione della squadra. E su Gosens…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter-Lazio, parla Simone Inzaghi. Una vittoria che da ossigeno alla classifica nerazzurra in vista della lotta Champions. Tre punti che sono fondamentali soprattutto visto l’avversario che si aveva di fronte. L’Inter riesce a rimettersi in carreggiata per trovare un posto tra le prime quattro e lo ha fatto giocando una grande partita. Proprio al termine della gara, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato di tanti temi. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Sulla prestazione: “Abbiamo fatto una delle migliori partite della mia gestione. Eravamo sotto all’intervallo, ma ho detto ai miei di continuare. Venivamo da una settimana intenso, ma abbiamo giocato benissimo dall’inizio alla fine contro la seconda in classifica. Una bellissima Inter. Dovevamo avere motivazione, perché questa era una partita importantissima. Ne avremo un’altra fra 72 ore. Ho avuto grandissimi segnali da tutto il gruppo. Sono stati importanti i titolari e i cambi. Siamo ancora in ritardo, ma dobbiamo continuare così”.

Su Gosens: “Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché è un giocatore importantissimo che ci sta dando tantissimo. Stiamo vivendo una stagione entusiasmante, noi e i nostri tifosi. In campionato abbiamo perso punti importanti immeritatamente, ma abbiamo fatto partite europee di grandissimo livello. Ma sono ampiamente soddisfatto di quanto fatto nelle coppe. Non dimentichiamo che a gennaio abbiamo vinto l’unico trofeo fin qui disponibile in Italia. Dobbiamo continuare così. I nostri tifosi sono importantissimi per noi, c’è grande unione”.