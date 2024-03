Inter, la sparata di Lautaro mette a tacere l’ex rossonero

di Redazione, pubblicato il: 26/03/2024

(Inter) Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Atletico Madrid Billy Costacurta non aveva avuto parole piacevoli nei confronti di Lautaro Martinez. Le cronache di quelle ore riportarono il suo giudizio su Sky Sport.

“Da Lautaro mi aspettavo di più, ma anche al Mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che in certe partite non riesca a emergere fino in fondo, come io credo abbia tutte le possibilità di fare. In Europa servono una mentalità e una determinazione diversa rispetto alla Serie A”.

Il capitano nerazzurro ha atteso la sosta per le nazionali per rispondere all’ex rossonero su TyC Sport.

Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato bene partite importanti e non è vero. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club… quello non l’ha contato. Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma anche moltissime altre partite.”

E magari, poteva aggiungere Lautaro, vada pure a rivedersi il gol a Liverpool, quello al Bernabeu contro il Real, quello al Barcellona, quello contro il Borussia Dortmund…