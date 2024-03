Inter, “qual’e è il problema del Milan”? Arriva la confessione

di Redazione, pubblicato il: 26/03/2024

(Inter) Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, è stato ospite della redazione di MilanNews.it per analizzare il momento della squadra allenata da Pioli.

Al termine della sua riflessione la verità più amara per un tifoso come lui: “il vero problema sapete qual è? Che l’Inter è avanti di 14 punti, fosse stato il Napoli non importerebbe a nessuno”.