Inter, Inzaghi e la Red Bull, via i sassolini dalla scarpa

di Redazione, pubblicato il: 05/03/2024

(Inter) Dopo la vittoria con il Genoa ed il più 15 sulla Juventus l’Inter assapora lo scudetto sempre più intensamente. Il lavoro non è concluso, i prossimi due turni vedranno i ragazzi di Inzaghi impegnati in trasferta a Bologna e poi a San Siro con il Napoli. Nel mezzo il ritorno di Champions a Madrid, altri 10 giorni di fuoco da preparare con tutte le attenzioni.

Davanti ai microfoni mister Inzaghi rivendica l’importanza del lavoro fatto fin qui e si toglie qualche sassolino dalla scarpa quando gli ricordano che prima l’Inter era paragonata d una RSA oggi ad una Red Bull.

“Io leggo e sento tutto anche che siamo stati paragonati alla Red Bull in questo momento. Ad agosto non era la Red Bull, è diventata la Rec Bull grazie a questi giocatori, a questa società e a questi tifosi magnifici. Quindi è il lavoro che ci ha fatto diventare così in questo momento”.