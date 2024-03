Inter Genoa, Inzaghi spiega il “mistero” Frattesi

di Redazione, pubblicato il: 05/03/2024

(Inter) Intervallo di Inter Genoa, solito riscaldamento di chi non è sceso in campo. Secondo le aspettative di tutti, al di là di Dumfries ammonito, uno dei primi cambi doveva vedere l’ingresso in campo di Frattesi. L’ex Sassuolo invece dopo alcuni scatti è tornato a sedersi in panchina senza concludere la preparazione.

Simone Inzaghi ha spiegato l’accaduto ai microfoni di Sky Spot.

“Si è scaldato con tutti gli altri, non si sentiva al massimo e ha dimostrato grandissima maturità nonostante sia giovane. Ieri aveva dato buone sensazioni, ma quando ha cominciato a scaldarsi ha preferito non scaldarsi. Mancano 4 giorni a Bologna e vedremo di portarlo con noi”.