Inter Genoa, polemiche furiose sull’arbitro,

di Redazione, pubblicato il: 05/03/2024

L’Inter porta a casa la 12ma e vola verso la seconda stella. Il Genoa ha fatto tremare i ragazzi di Inzaghi apparsi stanchi dopo l’impegno di metà settimana con l’Atalanta, stavolta c’è stato da soffrire per chi era in campo e sugli spalti. Dopo il gol, splendido, di Asllani, la partita è stata incanalata dal rigore concesso dal sig.Ayroldi per un fallo su Barella nell’attimo in cui stava tirando a rete da posizione favorevolissima. L’arbitro ha fischiato il penalty immediatamente e lo ha confermato dopo essere stato richiamato al VAR.

Le immagini trasmesse da Sky Sport dimostrano che Frendrup colpisce prima la palla e dunque il rigore non era da concedere.

La decisone del direttore di gara ha già sollevato polemiche furiose. Uno dei giudizi più severi arriva da Alfredo Pedullà che sul suo profilo X stronca l’operato del direttore di gara.

“Ayroldi dà un rigore che se non lo avesse dato sarebbe stato meglio. Poi violenta il regolamento non ammonendo Frendrup che in effetti aveva toccato il pallone. Eppure è andato anche al monitor, a conferma che Ayroldi in Serie A non può arbitrare”.