Inter-Genoa, le pagelle: de Vrij è perfetto, Carlos Augusto non fa rimpiangere Bastoni, Mkhi da accademia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2024

Inter-Genoa, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria fondamentale che porta la squadra di Inzaghi a più quindici sulla Juventus. L’Inter corre verso la seconda stella e preparerà con serenità la trasferta di Bologna, in attesa dell’Atletico Madrid. Intanto, di seguito, i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 7: Il salvataggio sul colpo di testa di Retegui è da 10 e lode. Per il resto, guida bene la squadra.

PAVARD, 6: Rischia spesso in fase di impostazione. Dietro il Genoa lo impensierisce e riesce a cavarsela come può.

DE VRIJ, 7,5: Non sbaglia assolutamente nulla. Chiude ogni pertugio su Retegui che si innervosisce con il passare dei minuti. Ma è bravo anche a coprire le sbavature dei compagni di squadra e in fase di impostazione. Perfetto.

CARLOS AUGUSTO, 7: Non fa rimpiangere l’assenza di Bastoni. Puntuale in chiusura e preciso in impostazione. Da il suo grande contributo anche da quinto, dove avrebbe anche l’occasione per chiudere i giochi.

DUMFRIES, 5,5: Un passo indietro rispetto alle sfuriate delle ultime uscite. Non riesce a trovare gli spazi che lo mandano a nozze, complice la grande occupazione degli spazi del Genoa. Poco incisivo.

BARELLA, 6: Gioca sempre con la solita generosità, ma stavolta è meno preciso in fase di ultimo passaggio.

ASLLANI: Primo gol in nerazzurro ed è un gol di fondamentale importanza e apre le danze al match. Da un suo errore, nasce il gol del Genoa.

MKHITARYAN, 7: Fa accademia. Sempre la giocata più intelligente per la squadra. Strappa e spacca in due le linee genoane. Col pallone tra i piedi fa quello che vuole.

DIMARCO, 6,5: Sempre una spina nel fianco sulla sinistra, ha anche qualche occasione per essere pericoloso.

LAUTARO, 5,5: Un po’ appannato quest’oggi. Meglio in fase di rifinitura che di finalizzazione, ma oggi sbaglia qualche passaggio chiave di troppo.

SANCHEZ, 7: Assist delizioso per il gol di Asllani e gol dal dischetto che mancava dal 2022. Basterebbe questo per definire la prestazione del cileno. E invece in mezzo ci sono anche tante giocate utili per la squadra. Giocatore ritrovato.

DARMIAN, 6: Spinge meno rispetto a Dumfries, ma quando lo fa, lo fa con maggiore qualità.

THURAM, 6: Da vivacità all’attacco nerazzurro e prova a giocare per chiudere la partita.

ACERBI, 6: Gran ritorno anche per lui. Mette l’elmetto e chiude la saracinesca.

BISSECK, SV

ARNAUTOVIC, SV