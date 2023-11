Inter, incidente di percorso a Salisburgo, cambia il programma

di Redazione, pubblicato il: 08/11/2023

(Inter) Piccolo ma fastidioso incidente di percorso per l’Inter a Salisburgo riportato da Tuttosport. In occasione delle trasferte di Champions la squadra è solita rientrare a Milano in nottata dopo la partita. Stavolta non sarà possibile e dunque il post partita viene completamente stravolto. L’aeroporto di Salisburgo infatti osserva la chiusura notturna dunque il gruppo squadra sarà costretto a passare la notte in Austria per volare in Italia solo nella mattinata di domani.