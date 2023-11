Youth League, l’Inter non va oltre il pari a Salisburgo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/11/2023

Youth League, Salisburgo-Inter finisce 1-1 ed è un risultato che penalizza oltremodo i ragazzi di Chivu.

Al termine forse della migliore prestazione stagionale l’Inter Primavera non riesce a vincere in Austria sul campo del Salisburgo.

Il match si è svolto su ritmi altissimi da entrambe le parti con un primo tempo finito a reti inviolate. Nella ripresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie a un tiro dal limite di Sadeqi. La squadra di Chivu non si perde d’animo e ha continuato a giocare trovando il pari con un gol capolavoro di Berenbruch che con il destro disegna un tiro a giro che trafigge il portiere austriaco.

Dopo il pari però, seppur giocando una gran partita l’inter Primavera non è riuscita a trovare il gol vittoria e ora la classifica piange. Infatti grazie anche al successo della Real Sociedad contro il Benfica l’Inter è fanalino di coda del girone D di Youth League con soli 3 punti conquistati in 4 partite. Prima della classe è il Salisburgo con 8 punti seguita da Benfica a 5 e Real Sociedad a 4.

Per l’inter dunque i giochi ancora non sono chiusi ma ci vorrà un piccolo miracolo sportivo nelle ultime due partite del girone per poter passare il turno.