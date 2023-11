Inter, l’annuncio di Inzaghi, a Salisburgo si cambia

di Redazione, pubblicato il: 08/11/2023

(Inter) Nella conferenza stampa pre match con il Salisburgo Inzaghi ha annunciato due cambi. Diversamente dal solito il mister ha detto esplicitamente che Frattesi e Sanchez scenderanno in campo nell’undici titolare. Il cileno con tutta probabilità al posto di Lautaro per fare coppia con Thuram, l’ex Sassuolo prenderà invece il posto di uno tra Mkhitaryan e Barella.

Ma non saranno le sole novità previste per stasera. L’infortunio di Pavard costringe il tecnico nerazzurro ad una scelta: dare fiducia a Bisseck oppure schierare DeVrij al posto del francese con Darmian laterale alto a destra. Anche Dumfries infatti potrebbe non essere disponibile dall’inizio. L’olandese ha passato gran parte dell’ultimo allenamento osservando i compagni dalla panchina. E’ partito con loro per l’Austria ma tutto lascia pensare ad un avvicendamento per permettere anche a lui di tirare il fiato.