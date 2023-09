di Redazione, pubblicato il: 09/09/2023

(Inter) Alexis Sanchez non scenderà in campo nel match della sua nazionale cilena contro l’Uruguay. Già ieri si parlava di condizioni fisiche non ottimali presumendo un qualche guaio muscolare. Oggi però il CT cileno Berizzo ha chiarito le cose.

“Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite, ma vorrei chiarire una cosa su Alexis: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni, ci sono cose su è bene vederci chiaro”. Secondo fonti cilene il problema sarebbe da riferire ad un valore anomalo di emoglobina nel sangue, inferiore al normale. Da quello che trapela sembra però che la situazione sia assolutamente sotto controllo e che il problema potrebbe risolversi in poco tempo permettendo a Sanchez di essere pronto già per la seconda partita di martedì prossimo con la Colombia.