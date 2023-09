Inter, buone notizie per Inzaghi dalla Nazionale: la novità su un titolare

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 09/09/2023

Inter contenta della posizione di Barella in Nazionale. La Nazionale italiana si prepara a inaugurare un nuovo capitolo sotto la guida di Luciano Spalletti, segnando la fine dell’era Mancini, caratterizzata dalla gloria europea del 2021 e dalla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Questa sera alle 20.45, l’Italia affronterà la Macedonia in quella che rappresenta una sfida cruciale.

Spalletti porta una ventata d’aria fresca, con cambiamenti chiave già evidenti. Un notevole adattamento riguarda il modulo, con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro. Il tecnico ha anche dichiarato i suoi giocatori cardine, tra cui spicca Nicolò Barella, il quale è stato indicato come un candidato italiano al Pallone d’oro. Spalletti ha posto grande fiducia in Barella, chiedendogli di compiere l’ultimo passo per la consacrazione definitiva.

Inter, Spalletti e Barella: primo colloquio tra i due

La crescita di Barella negli ultimi anni è stata straordinaria, diventando un punto di riferimento nell’Inter e ora determinato a farlo anche con la Nazionale. Spalletti vede in lui la mezzala perfetta e ha sottolineato l’importanza della crescita comportamentale. Barella ha accettato questa sfida e ha rivelato di aver discusso con il ct sugli aspetti che lo rendono unico.

L’obiettivo di Barella è guidare la Nazionale italiana verso nuovi traguardi, cercando di replicare il successo di Wembley contro l’Inghilterra. Nel frattempo, l’Inter e i suoi tifosi non vedono l’ora di avere Barella di nuovo in squadra per il derby contro il Milan e per la stagione imminente. Spalletti ha dimostrato una grande capacità di valorizzare i suoi giocatori, e c’è speranza che possa fare lo stesso con Barella.