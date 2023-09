Inter, Zhang cede la società? Ecco cosa attende il presidente, ma ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/09/2023

Inter, Zhang pensa ancora alla cessione della società? In casa nerazzurro è un momento molto positivo per quanto riguarda i risultati sul campo grazie alle tre vittorie ottenute nei primi tre turni di campionato. Alla ripresa, dopo la pausa per le nazionali, ci sarà la sfida più complicata contro un Milan in formissima e anch’esso a punteggio pieno in classifica.

Ma mentre la squadra resta concentrata sul campo da gioco, ecco che qualche novità potrebbe esserci per quanto riguarda la questione societaria. Si sa, come, oramai da tempo, il presidente nerazzurro Steven Zhang abbia incaricato gli advisor Raine Group e Goldman Sachs di poter di cercare degli acquirenti per la cessione di parte o di tutte le quote del club nerazzurro.

La novità di oggi, arriva dal sito Calcio e Finanza. Secondo il portale economico, infatti, il presidente nerazzurro potrebbe aspettare di avere la certezza della qualificazione al mondiale per club del 2025 da parte della squadra nerazzurra, in modo da allettare degli investitori, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Ovviamente, affinchè ciò possa accadere, deve verificarsi una condizione, ovvero il rifinanziamento con Oaktree. Infatti, il debito di Suning con il fondo scade nel 2024. Proprio per questo, anche in base a quelli che sarebbero i tassi di interessi, questa possibilità darebbe il tempo a Zhang per poter allettare nuovi investitori.